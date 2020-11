Inconformidad por aumento a tortillas en sur de Veracruz

Inconformidad causó este el anuncio de las tortillerías sobre los aumento de precios a partir del primero de diciembre, argumentando que las empresas harineras también están subiendo el precio de la harina.

Aún cuando no especificaron el porcentaje de dicho incremento, los tortilleros de Zaragoza señalaron que no son los industriales, sino las harineras las que suben los precios de dicho material, por lo que se ven en la necesidad de subir el precio de la tortilla.

Mientras tanto en redes sociales, las inconformidades entre la población consumidora no se hicieron esperar. Rosita Martínez dijo que "no se vale que mientras no haya orden de alguna instancia gubernamental para el aumento al precio de las tortillas, aquí en Zaragoza ya andan anunciando los tortilleros que sí va a subir".

Santos Vicente indicó que "están muy mal los tortilleros, pues estamos en plena pandemia y ellos quieren subir el precio de la tortilla, por lo que deben hablar con las empresas harineras y no nada más subir el precio".

Nicéforo Gómez pidió la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) para que venga a este municipio y aclare la situación, pues a nivel nacional se anunció que no habría alza a este producto.