Incluyen a casas abandonadas en programa de rehabilitación de Pemex

No sólo las refinerías se encuentran en el programa de rehabilitación de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino las unidades habitacionales y casas en abandono que fueron asignados a trabajadores que laboran cerca de las factorías y complejos, reveló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien hará una visita de supervisión.

"Vamos nosotros a mejorar todo el sistema de refinación y esto incluye también rehabilitar las viviendas, me ha tocado ir a las seis refinerías, las he visitado, he estado en las zonas habitacionales y sí he visto abandono en las casas, y también en otros casos he visto que también estás ahí los trabajadores y técnicos viviendo con sus familias, ahora como está la veda electoral voy de nuevo a hacer una gira, voy a hacer una visita las seis refinerías y voy a ver esto", adelantó el presidente.

INFORMACIÓN COMPLETA MAS ADELANTE...