Incidente en el Gómez Farías evidencia carencias; urge especialidad de Psiquiatría

El hecho en que un paciente, presuntamente esquizofrénico, se aventó desde una ventana, evidenció carencias en medidas de seguridad dentro del área de Salud Mental en el Hospital Regional ´Doctor Valentín Gómez Farías´, de Coatzacoalcos, tal como mencionan mensajes obtenidos extraoficialmente de trabajadores; éste sería el segundo caso en 20 años, lo que hace urgente abrir la especialidad en Psiquiatría.

"Lo canalizaron, lo volvieron a subir, está en urgencias, pero ya en urgencias lo sedaron, se le pasa el efecto muy rápido, es un paciente psiquiátrico, él no debería estar ahí ... sí hay un área de salud mental, pero es para cita de pacientes ambulatorios que van por su propio pie a consultas y seguimientos, pero no precisamente para una hospitalización de un paciente psiquiátrico, el hospital no está preparado para eso", reveló Juan Pablo Sosa González, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos (SUTHRC).

ERA PACIENTE PSIQUIÁTRICO: SESVER

Aunque hasta el momento el área de Comunicación Social de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) reportó que no hubo deceso y que tanto neurología como traumatología atienden al joven, la Dirección General del Hospital Regional, representada por Pedro Miguel Rosaldo Salazar, no emitió versiones al respecto, pese a que se buscó obtener declaraciones vía telefónica y a través de What´s App.

"Coatzacoalcos sí necesitaría una clínica o un área específica para el tratamiento del paciente psiquiátrico, lo más cercano de Secretaría de Salud está en Xalapa y en Orizaba, hacia este lado (el sur) en Villahermosa... aquí en ninguna institución pública ni privada hay un área de hospitalización de esos pacientes, no la hay, no la tiene Secretaría de Salud, ni el IMSS, ni Pemex, ni Sedena, ni Marina, nadie, lo mismo que para el paciente quemado... aquí se hizo un equipo humano desde el subdirector médico para buscar la forma de salvarlo", remarcó Sosa González.

TRABAJADORES REPORTAN CARENCIAS

EN MENSAJES ANÓNIMOS DE WHAT´S APP

De acuerdo a los mensajes filtrados, el hecho ocurrió en el segundo nivel, cuando un joven dejó la cama 226 para dirigirse al área de Medicina Interna, cuyas ventanas no tienen protecciones, lo que facilitó al paciente salir y aventarse, pero gracias a la rápida actuación de camilleros, vigilantes, personal médico y de enfermería, quienes colocaron lonas para salvar la vida del paciente.

"No hay protección. El paciente se tiró, no pudieron sensibilizarlo para que no se lanzara... De hecho se está trabajando esa área sin condiciones de climatización y (con) fugas de agua, lamento el hecho, creo que ya nos habíamos salvado en verdad de trabajar en esas condiciones... El personal del hospital logró salvarlo, se pusieron cortinas triples para atraparlo y el paciente sobrevivió", refiere el mensaje.

Otros textos, señalan que pese a la existencia de un área de salud mental, no se cuenta con equipos necesarios para que el personal médico brinde buena atención a estos pacientes, pues sólo se cuenta, presuntamente, con una psiquiatra.

"Estos pacientes no son aptos para hospitalización (ahí) no se cuenta con (una buena) área de psiquiátricos, sabiendo si hay incidencias de atención de estos tipos de pacientes qué hace el personal al no contar con equipos para tratarlos", indican los mensajes de los trabajadores.

NO ES EL PRIMER CASO

A decir de Juan Pablo Sosa, éste no es el primer caso en que se interna a un paciente psiquiátrico y que intenta saltar para quitarse la vida, pues hace 20 años, una mujer que acababa de dar a luz se aventó cuando se encontraba internada en el anterior hospital.

"Depende cómo entró el paciente, no sabemos si era psiquiátrico desde un inicio... Me dicen que desde anoche (sábado) ya se había puesto agresivo con sus mismos familiares y se amarró para evitar que agrediera a los demás o a él mismo... Hace 20 años la señora que se aventó en aquella ocasión de puro milagro se salvó... Ella se había aliviado en el hospital, se le desarrolló depresión post parto, fue en el hospital antiguo, por Bravo", puntualizó Sosa González.

HOSPITAL NO CUENTA CON ESPECIALIDAD

Tras consultar el sitio web del Hospital Regional Valentín Gómez Farías (https://www.ssaver.gob.mx/seic/hrcoatzacoalcos/) se constató que no cuenta con la especialidad de psiquiatría, si bien, tiene un área de salud mental, en ésta se atiende a pacientes referidos a neurología; en su reciente actualización tiene: Anestesiología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y Pediatría.