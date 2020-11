Incentivos fiscales del CIIT para cuando estén los 10 polos: Amado

Los incentivos fiscales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), se definirán una vez que se cuente con los 10 polos de desarrollo debidamente escriturados, reveló el diputado local por Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica.

Es preciso mencionar que sólo se cuenta con dos de los polos de desarrollo con su debida documentación escriturada a nombre de la Federación, los dos en Coatzacoalcos: uno en el ejido 5 de Mayo y el otro en el predio Gavilán de Allende, mientras que hay un tercero, es en el municipio Texistepec y que ya estaría en avances de concretarse, tal como declaró en meses pasados el director general del CIIT, Rafael Marín Mollinedo.

-¿Los incentivos todavía no se definen?, se le cuestionó al legislador, quien respondió: "No, todavía no, el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), está esperando que se tengan prácticamente la propiedad o la disposición de los 10 predios para dar a conocer la política de estímulo fiscal que puedan tener estos polos de desarrollo".

Hasta inicios de este año, Marín Mollinedo señaló que sería a finales de agosto cuando se dieran a conocer tanto los incentivos fiscales como el Plan Maestro, sin embargo, la pandemia por Covid-19 que lleva casi ocho meses, impidió avanzar en la realización de estos procesos, ya que la mayoría son presenciales.

"Lo que espero que vengan son las licitaciones de los polos del desarrollo de bienestar para los parques industriales, ya tenemos garantizadas dos en Veracruz, han sido anuncios reiterativos, pero espero además que ya tengamos el nombre de quienes van a operarlos... Me parece que la pandemia le metió un desacelerador en la economía... creo que el presidente está cuidando mucho la soberanía y que las cosas importantes se le queden al país", puntualizó Cruz Malpica.

De acuerdo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los incentivos fiscales serán similares a los de la frontera norte, con lo que se pretende disminuir la desigualdad económica con el sur.