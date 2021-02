Incendio en Cangrejera fue por falta de mantenimiento: trabajadores

De manera anónima trabajadores del Complejo Petroquímico Cangrejera denunciaron que el incendio ocurrido el jueves en el Turbo Generador 5 es a consecuencia de la falta de mantenimiento correctivo hace dos años y por contar con un sistema contraincendio de 1982; mientras que Petróleos Mexicanos (PemexPemexPemexPemex) sigue sin emitir un comunicado respecto al tema.

"El siniestro es más grave de lo que se pudiera imaginar ya que estuvo en riesgo un colapso total del complejo con repercusiones letales para la plantilla laboral. El problema central es que se ha dejado de invertir en mantenimiento de las instalaciones, tiene dos años que no se realiza mantenimiento mayor a las plantas", indica la carta, en la que se aclara que fue una emergencia de tipo 3.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil (SPC) de Veracruz fue la única en proporcionar una escueta versión oficial del incendio al indicar que las labores para sofocarlo duraron hora y media de 14:00 a 15:30 horas, pues PemexPemexPemexPemex no lo ha hecho a un día de ocurrido.

"Elementos de Bomberos Contraincendios de PemexPemexPemexPemex activaron los protocolos necesarios e implementaron de inmediato acciones de combate, control y liquidación del fuego, dando cierre al incidente a las 15:30 hrs. sin requerir de evacuación ni reportar personas lesionadas, mientras personal de PC Estatal mantuvo el monitoreo a las acciones implementadas", señaló SPC.

Por su parte, la diputada federal por el Distrito XI, Tania Cruz Santos, señaló que en el Pleno del Congreso Federal interpondrá un punto de acuerdo para solicitar una explicación de lo ocurrido en Cangrejera y si verdaderamente esto se debió a la falta de mantenimiento de equipos.

"Estoy preparando un punto de acuerdo para esta semana... Se han etiquetado recursos a diferencia de años pasados, considero que no ha sido suficiente o lo han invertido en otras cosas y no donde se requiere... se le ha dado prioridad a otras cosas y con esta alarma como ayer, necesitamos garantizar la seguridad", expresó Cruz Santos al añadir que ya se envió un oficio a directivos de PemexPemexPemexPemex.

De acuerdo a los trabajadores, la Brigada Contraincendio atravesó dificultades para sofocar el incendio debido a que en 2019 se paralizaron los trabajos de una nueva red de hidrantes ante una presunta falta de pago al proveedor contratista.

"El sistema contraincendio del complejo no funciona de manera óptima, se trata de un sistema convencional que data desde el arranque del complejo en 1982. En definitiva este sistema ya no funciona y es un grave riesgo no contar con el respaldo eficiente de una red hidráulica para sofocar un incendio, ayer la BCI (brigada contraincendio) pasó muchas dificultades para controlar el incendio del Turbogenerador 5 y solo fue posible combatir el fuego con la ayuda de un carro contraincendio que incluso tuvo que llegar de otro centro de trabajo de PemexPemexPemexPemex", puntualizaron.

POSTURA DE TRABAJADORES

Los abajo suscritos trabajadores del complejo petroquímico Cangrejera denunciamos lo siguiente en relación a los hechos registrados el jueves 25 de febrero cuando una sobrecarga de energía provocó un grave incendio en el turbogenerador 5 que nos obligó a un paro de emergencia y la evacuación del complejo.

1.- Se trató de una emergencia nivel 3 que por fortuna no dejó lesionados, pero si graves pérdidas al paralizar la producción de polietilenos de nuestro complejo.

2.-El siniestro es más grave de lo que se pudiera imaginar ya que estuvo en riesgo un colapso total del complejo con repercusiones letales para la plantilla laboral.

3.-El problema central es que se ha dejado de invertir en mantenimiento de las instalaciones, tiene dos años que no se realiza mantenimiento mayor a las plantas.

4.- Hay un punto muy grave que merece toda la atención y que el día de ayer provocó crisis en la atención a la emergencia, resulta que el sistema contraincendios del complejo no funciona de manera óptima, se trata de un sistema convencional que data desde el arranque del complejo en 1982. En definitiva, este sistema ya no funciona y es un grave riesgo no contar con el respaldo eficiente de una red hidráulica para sofocar un incendio, ayer la BCI (brigada contraincendios) pasó muchas dificultades para controlar el incendio del Turbogenerador 5 y solo fue posible combatir el fuego con la ayuda de un carro contraincendios que incluso tuvo que llegar de otro centro de trabajo de PemexPemexPemexPemex.

Desde el 2015 una empresa fue contratada para construir una nueva red contraincendios que constaba de una red general de tuberías, válvulas seccionadoras, hidrantes de banquetas presionados, postes indicadores y la conexión a la red de suministro hidráulico. El Trabajo avanzó lentamente durante tres años, pero en el 2019 por razones desconocidas la obra se paralizó porque PemexPemexPemexPemex dejó de pagar al proveedor contratista según porque no había dinero y porque "No era un trabajo prioritario" así nos dijeron los jefes de área y la gerencia del complejo así lo reiteró.

5.- En Cangrejera como en muchos centro de trabajo de PemexPemexPemexPemex trabajamos con recipientes sujetos a presión, con temperaturas industriales y equipos en dinámica lo cual nos mantiene en un permanente riesgo de accidente industrial. Estamos en constante zozobra porque los sistemas contraincendios no funcionan en cangrejera y en cualquier momento no la contamos con un accidente como el del clorados 3 hace cinco años que costo la vida de 32 trabajadores contratistas.

6.- ponemos públicamente nuestro miedo porque no hay inversión, gente sin capacidad para decidir y un criminal burocratismo que nos pone en alerta de que algo más grave puede pasar en cangrejera, debemos decirles que en 2020 se registraron cuatro incendios menores que fueron apagados con extinguidores de piso, pero el de ayer 25 ya fue un incendio de mayores proporciones que no se pudo atender con prontitud y eficiencia y por esa razón se tuvo que evacuar al complejo y hacer paro de emergencia.

¿Qué espera PemexPemexPemexPemex para atender la falta de inversión en seguridad y mantenimiento, esperamos otro clorados 3??

Mario Alberto Domeniq Razo F-564563

Melvin Arriola Sotelo- F456343

Constantino Mauleón Ramírez F674421

Laura Ramírez Plinio F 567354

Jorge Luis Domínguez Canuto F456789

Javier Rodrigo Cortázar Vega f576834

Carlos Manuel ventura Santiago F698745

Nota FINAL: Amigos de los medios pedimos mantener en anonimato nuestra identidad porque tendremos represalias y podemos perder nuestro trabajos, la verdad la situación se ha vuelto insostenible