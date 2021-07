Inauguraría AMLO la Universidad del Bienestar en Minatitlán

Ante el anuncio, crece la posibilidad de que este en Minatitlán; hace unos días, en entrevista con medios de comunicación el director de Universidad del Bienestar de Minatitlán Jorge Priego-Symes, anunció que a fin de mes "Inauguraría AMLO dicho centro de estudios.

De acuerdo al director Priego Symes, este plantel albergará a por lo menos 600 alumnos, y se prevé que la obra concluya antes de iniciar el siguiente ciclo escolar, hasta el momento (fines de junio), tiene un avance del 85 por ciento la Universidad del Bienestar «Benito Juárez García, y se prevé que la obra concluya antes de iniciar el siguiente ciclo escolar.

Es por ello que cabe la posibilidad de la visita presidencial para constatar la obra compuesta por 16 salones, cuatro edificios, un auditorio, tres baños, biblioteca, dirección, tanques elevados, bardas y pozo profundo para garantizar el agua; todo esto en un área de 1.7 hectáreas asentadas en avenida Educación de la colonia de Los Maestros.

Con esto, más de 600 alumnos se preparan para continuar con la enseñanza que comenzó en instalaciones prestadas al inicio del mandato presidencial, lo que hoy se refuerza con la construcción de los edificios que suman una inversión superior a los 15 millones de pesos.

Jorge Priego, puso de manifiesto que en un año más tardar, estaría egresando la primera generación de la carrera de ingeniería y administración de la industria energética, única especialidad que ofrecen al momento.

Conforme al inicio de la primera generación de ingeniería y administración de la industria energética, son 320 alumnos que llevan el avance deseado a lo largo de tres años, el curso de la carrera se compone por 16 semanas en cada ciclo escolar, siendo un total de 8 módulos equivalentes a cuatro años para concluir.

Consideró que la carrera que se ofrece mantiene una alta demanda en la vida productiva a través de la generación de energías naturales y de hidrocarburo.

La universidad del Bienestar es enfocada para aquellos alumnos que no lograron quedar en escuelas públicas o no tuvieron acceso a una particular, por lo que la idea es rescatar esos sectores y prepararlos.

De acuerdo con el proyecto, las instalaciones tendrán un crecimiento gradual que alcanzaría 10 edificios con 20 aulas en nuevas etapas e inversiones.

