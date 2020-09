Impostores cobran por reconectar el agua en Coatza, alerta CMAS

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), alertó nuevamente por la presencia de impostores que reconectan el servicio a cambio de un cobro más accesible, dinero que no se reflejará en el adeudo de los usuarios morosos.

Al respecto, el subdirector Comercial de la CMAS, Mario Eduardo Leyva Arredondo, dio a conocer que a la semana reciben hasta dos quejas de supuesto personal que conectó las tomas para el suministro luego de que la dependencia les suspendiera el servicio por no pagarlo hasta antes del inicio de la contingencia sanitaria por Coronavirus, pues actualmente ya no los hacen.

"No estamos cortando, no estamos haciendo ningún corte a ninguna cuenta: ya sea comercial, industrial, pública y nuestras cinco tarifas domésticas... no se dejen sorprender los usuarios por personal o pseudo personal de nosotros que anda amedrentando en las calles, no estamos haciendo ningún corte por el suministro de agua, sin embargo, esto (pagarles a los impostores) no es la solución porque va a seguir acumulando cinco, diez y quince meses, tiene que acercarse a pagar", reveló Leyva Arredondo.

El subdirector Comercial de la CMAS Coatzacoalcos indicó que los cortes dejaron de hacerse desde abril, pues una disposición del director general Jaime Martínez Webb y del alcalde Víctor Carranza Rosaldo, fue la de no dejar sin agua a la ciudadanía que se aisló durante los meses que duró la Jornada Nacional de Sana Distancia.

"Por lo regular nos llegan un par de quejas a la semana, diciéndonos que se está cortando en alguna colonia y eso no es verdad, no tenemos cortes en la ciudad por adeudo, obviamente por morosidad o clandestinidad, le estamos dando agua a todos los ciudadanos por esta situación de la pandemia... aquí obedece a dos cosas, si nuestro usuario no le ofreciera la dádiva al personal", refirió Mario Leyva.