IMM da refugio temporal a 6 féminas tras sufrir violencia familiar

Durante este periodo de cuarentena seis féminas de Coatzacoalcos han sido enviadas a un refugio temporal por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), tras sufrir violencia familiar.

La directora de esta dependencia Esmeralda Mora Zamudio, informó que estos casos se incrementaron durante el confinamiento, sin embargo, expuso que son pocas las víctimas que han aceptado salir de sus hogares y recibir el resguardo.

"Esto es una situación muy compleja porque no todo mundo quiere ir a los refugios, sabemos que ya de por si tienen su violencia, irse a un refugio dejar a la familia, aunque van con todos los niños pero estar encerrados a otro encierro como que eso no les gusta mucho y hay veces prefieren estar en esa situación y no acudir al refugio" declaró.

La entrevistada mencionó que alrededor de un 60 por ciento de las mujeres que salen del refugio, tras recibir por tres meses atención psicológica y alimentaria, regresan con sus parejas, justificando que lo hacen por la bienestar económico de sus hijos.

"La mayoría regresa, pero son muchas circunstancias son muchas cosas por lo que te comento, dicen si me voy a un refugio y después quien me mantiene, quien mantiene a mis hijos esa es la respuesta que las mujeres nos dicen" comentó.

En el mes de mayo el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) registró 46 casos de violencia familiar, mientras que en los primeros días de junio han captado un aproximado de 20 casos.