IMM, capacitará a mujeres para trabajos no convencionales

Aproximadamente 20 mujeres de Coatzacoalcos recibirán capacitación en trabajos no convencionales como el uso de "Tablaroca".

Durante un mes las féminas acudirán los lunes, miércoles y viernes a recibir clases de capacitación otorgado por CAPACITVER ( Capacitación y Consultoría Integral).

Esmeralda Mora Zamudio, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), indicó que con esta propuesta se pretende ofrecer mayor oportunidad en el campo laboral, involucrando a las mujeres en actividades catalogadas solo para hombres.

" El objetivo es precisamente eso, darles la oportunidad de que tengan ese conocimiento, que no se vea que únicamente como mujeres solo podamos hacer repostería; es bueno y no se crítica pero también somos capaces de hacer estos oficios no convencionales de los cuales ya hemos tenido el privilegio de llevar a cabo esté segundo taller", comentó.

Mora Zamudio mencionó que posteriormente se continuarán realizando estos talleres que se impartirán de forma gratuita para todas las interesadas quienes de 09:00 a 13:00 horas serán capacitadas.