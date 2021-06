Iglesia Católica solicita más reforzamiento de seguridad en la ciudad

"Las autoridades municipales están obligadas a poner la seguridad para que se torne un ambiente más favorable para todos y la gente no tenga miedo de salir a votar", comentó.

El padre Lázaro de Jesús Caraveo, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, invitó a la ciudadanía a participar en esta fiesta democrática analizando las propuestas de los candidatos para emitir su sufragio con responsabilidad.

"Sabemos que en el país ha habido muchos homicidios, muchos secuestros, he incluso gente de la política también ha sido afectada por buscar el poder, la invitación es que estas elecciones se vivan en un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad, de justicia, yo creo que el ser servidor público no tiene que ser buscado a la fuerza, si no es el pueblo el que tiene que votar", declaró.

Ante los recientes hechos de violencia, donde un total de 14 candidatos a un cargo de elección popular han sido ejecutados en diferentes estados del país, pidió que ninguno de estos casos quede impune y que se castigue a los responsables, toda vez que dios es el único que da la vida y es quien puede quitarla.

"Yo creo que todos los actos de violencia, de crímenes, no son buenos ante los ojos de dios, dios es el único dador de vida y él nos la puede pedir cuando él quiera, nosotros no podemos tomar la vida de otra persona y claro que nos pronunciamos en contra de la violencia, en contra de los homicidios, en contra de lo que pueda afectar a los ciudadanos", dijo.

El entrevistado mencionó que también es importante que la ciudanía tome las medidas de sanidad necesarias al momento de votar para evitar nuevos casos de covid19.

