Iglesia católica pide recordar el verdadero significado de la Navidad

El también coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana invitó a los fieles creyentes a crear una sociedad más justa, compasiva y de paz.

" Que Dios nuestro señor que nace en cada uno de nosotros pueda tocarnos y poder hacer que cada uno de nosotros construyamos mejores familias y pueblos para lo más necesitados", insistió.

Finalmente recordó que está fecha va más allá de los adornos en el hogar, de las fiestas, regalos, comida y demás ya que el verdadero significado es recibir a Jesús en sus corazones con fe y buenas acciones.

" Que no se les olvide que la Navidad no son los adornos, los vinos, que no son las bebidas ni las comidas lo que hacen la navidad. La Navidad es Cristo el señor y que esta Nochebuena podamos adorar a Jesús de Nazaret, que Dios les bendiga abundantemente y feliz Navidad", puntualizó.