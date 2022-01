Iglesia Católica pide que autoridades "aprieten" seguridad en Coatzacoalcos

La Iglesia Católica pidió que las autoridades municipales "aprieten" un poco más el reforzamiento de la seguridad en Coatzacoalcos, ante los hechos delictivos que se han registrado en la ciudad.



El párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y Coordinador Diocesano de Medios de Comunicación Lazaro de Jesús Caraveo Carrera, apuntó que pese al llamado a la paz y la unidad, continúan presentándose actos de violencia.



"El llamado es a seguirnos cuidando tanto por la pandemia y la inseguridad, que se sigue generando la violencia, siempre hacemos un llamado a la paz a la unidad, pero muchas veces no depende de nosotros, aveces de nuestras autoridades que quizás hace falta apretar un poco más en el tema de la seguridad", dijo



El cura recordó tan solo el año pasado los jóvenes del coro de la Iglesia San Francisco en la colonia Santa Isabel fueron víctimas de un asalto al interior del templo religioso y aunque se pidió el apoyo de los elementos policiacos, estos nuca llegaron.



"Que se asegure más a nuestros ciudadanos, que haya más vigilancia, que haya rondines, la vez pasada solicitamos el apoyo de la policía que asaltaron a unos muchachos en la capilla de San Francisco y nunca llegó la policía, ni siquiera para dar un rondín en la zona", comentó.



Lamento que muchas de las veces estos hechos delictivos nunca son esclarecidos, por lo que muchas veces la sociedad ya no quiere denunciar, ante la falta de respuestas de las autoridades.



Cuestionado sobre el robo a templos religiosos, el sacerdote mencionó que hasta el momento no les han reportado ningún caso.