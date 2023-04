Identificados los tres agresores del reportero Sendic Aguirre: CEAPP (+Vídeo)

Hay tres personas identificadas como los presuntos responsables en la agresión al reportero Sendic Aguirre, mientras éste realizaba una transmisión, señaló Fluvio César Martínez Gómez, representante en el sur de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

"Se denunciará en contra de quienes resulten responsables, porque no se ha logrado identificar de forma oficial quiénes fueron los causantes, se habla de que la agresión verbal fue por una persona y la agresión física por parte de dos personas... no logramos identificar tal cual, uno de ellos le dijo que era encargado del bar, pero no sabemos si fue así"

"Primero es lamentable y condenamos este tipo de situaciones que se registran, porque todo viola la libertad de expresión... Gracias a Dios no fue una lesión grave, pero es algo que nosotros como Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas hemos apelado, no se puede permitir este tipo de agresiones", indicó Martínez Gómez.

El comisionado fue entrevistado afuera del Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde se llevó a Sendic Aguirre a recibir atención médica tras haber sido golpeado por dos sujetos, mientras realizaba una transmisión en la vía pública para el medio El Liberal del Sur.

"Los periodistas no somos enemigos de nadie, nuestra única labor es informar... que los ciudadanos sepan que cuando requieren de un periodista ahí estamos para darles la voz y no se vale que otro ciudadano venga y agreda a nuestro compañero Sendic Aguirre", mencionó.

El reportero interpondrá su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, mientras que el cuerpo legal de la CEAPP dará acompañamiento.

"Se denunciará en contra de quienes resulten responsables, porque no se ha logrado identificar de forma oficial quiénes fueron los causantes, se habla de que la agresión verbal fue por una persona y la agresión física por parte de dos personas... no logramos identificar tal cual, uno de ellos le dijo que era encargado del bar, pero no sabemos si fue así", remarcó.

Fluvio César Martínez añadió que Sendic Aguirre ya forma parte de un protocolo de seguridad, por lo que recomendó no acudir solos a coberturas, especialmente en lugares abiertos, al igual que avisar a otro compañero o familiares en dónde se encuentran.