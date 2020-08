Hoteles de Coatzacoalcos, cierran o se adaptan a la nueva normalidad

En Coatzacoalcos cuatro hoteles se suman a los 262 que, a nivel nacional, cerraron temporal o definitivamente a causa de la pandemia por Coronavirus, no sólo por las medidas sanitarias, sino ante la imposibilidad de sobrellevar nóminas y costos, situación que no ocurre con los negocios locales de este giro, que se adaptaron a la nueva normalidad.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coatzacoalcos, Esteban Enríquez España, quien recalcó que el compromiso de los negocios locales por preservar las fuentes de empleo y la reactivación económica hizo posible la reapertura de éstos.

Aunque dos de cuatro hoteles pertenecientes a corporativos o Fideicomisos de Inversiones en Bienes Raíces (Fibra), cerraron en Coatzacoalcos al no sobrellevar los costos del cierre obligado por la pandemia de Coronavirus, el resto de los negocios locales de este giro continúa adaptado a la nueva normalidad.

Tras un recorrido realizado por Diario del Istmo se constató que entre las franquicias hoteleras que ya no prestan servicios se encuentran ONE, Extended Suites, NH (cuyo cierre es temporal) y Marriot, del que de 15 días a la fecha ya tiene un anuncio de venta.

"Ése desde que cerraron, en abril liquidaron a todos, en un principio dijeron que era definitivo, lo que sí es que recientemente ya lo pusieron en venta, ése es propiedad de una Fibra, es un Fondo de Inversión en Bienes Raíces... Hay dos Fibras (en Coatzacoalcos) que invierten en hoteles, las operan y los accionistas ganan utilidades... El One y el Marriot son propiedades de fibra", explicó Enríquez España.

El representante de los hoteleros indicó que la Fibra que tenía a cargo el Hotel ONE no renovó el contrato con Grupo Posadas, por lo que éste, junto al Marriot, es el segundo en su tipo al cerrar definitivamente, aunque en el caso del Extended Suites, éste lo habría hecho de manera temporal como el NH, éste último tiene jornadas reducidas de personal.

"No tengo un número, pero han sido cientos de empleos perdidos, aunque en todos los locales que seguimos operando estamos intentando no despedir... de los hoteles locales no ha cerrado ninguno, me parece; los que han cerrado son los de cadena, desde el inicio de la pandemia son el NH, el One, el Extended Suites y el Marriot... sí afecta, hay pérdida de empleos en la ciudad... la oferta local sigue puertas abiertas, adecuada a la nueva normalidad y siguiendo al pie todas las normas de la Secretaría de Salud, las restricciones estatales y atendiendo a los visitantes", indicó.