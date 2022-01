hoteleros,_dispuestos_a_colaborar_para_impulsar_proyectos_en_el_sur

Hoteleros piden que exista una "sinergia" con las autoridades para estar enterados de los proyectos que se desarrollarán en el sur de Veracruz y así puedan ofrecer sus servicios que les genere derrama económica.



Ernesto López Martínez presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coatzacoalcos, expuso que es a través de los medios de comunicación que se informan del avance que lleva el proyecto del Corredor Interoceánico, pues hasta el momento nadie ha tenido un acercamiento con ellos que les permita abrir las puertas a los inversionistas.



"Si a los hoteles se nos diera la información de qué empresa van a venir, pues nosotros podemos contactar a esas empresas, ofrecer nuestros servicios, que vean las opciones qué hay para hospedaje, para alimentos o diversión y poder generar una derrama económica en la ciudad", comentó.



Lamento que dentro de la Administración Portuaria Integral (API) de Coatzacoalcos, sean inciertas las licitaciones referente a la terminal de contenedores que se pretende construir en el predio el "Gavilán", como parte de las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.



Y es que expuso que ese tipo de obras permiten el repunte de la ocupación hotelera con la llegada de los inversionistas, toda vez que Coatzacoalcos es una ciudad de negocios y no turística.



"De eso no hay nada, eso nos pega a nosotros, porque si esa gente no llega, no hay ocupación, por lo que esperamos que la persona designada en turismo se comunique para tener quizás un acercamiento y conocer los planes que tienen ellos, el municipio como tal", mencionó.



El líder de los hoteleros apuntó que hacen falta las fiestas del carnaval y la Expo Feria para que puedan recuperarse de la crisis que les ha causado la pandemia del Covid-19.