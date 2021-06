Hoteleros claman reactivación de la industria para repunte económico

El presidente de la agrupación Ernesto José López Martínez expuso que el Home Office les afecta considerablemente, toda vez que el personal no viaja y por lo consiguiente no tienen visitas a los hoteles.

"Básicamente Coatzacoalcos vive de la industria, si la industria no se reactiva es más complicado para nosotros, desafortunadamente muchos aún continúan haciendo Home Office y eso nos pega porque la gente no viaja y si la gente no viaja no hay ocupación de los hoteles", declaró.

Dijo que tras un año y medio de la contingencia sanitaria por covid-19 las cosas han comenzado a mejorar, al registrarse algunas actividades por parte de las autoridades gubernamentales, así como de la iniciativa privada.

"Apenas estamos llegando a la línea de flotación porque estuvimos muy mal, pero este año se ve un poco mejor comparado con el 2019, porque el 2020 básicamente no existió y se ve una ligera mejora, pues esperemos que siga mejorando, que siga habiendo actividades, eventos, tanto del gobierno, como de la iniciativa privada", comentó.

López Martínez mencionó que en la zona sur de Veracruz existen pocos atractivos turísticos y la mayoría de las personas que visita la región lo hace por temas de negocios, por lo que insistió en la reactivación de la zona industrial para la reactivación económica y los hoteleros puedan recuperarse de la crisis financiera que enfrentan.

