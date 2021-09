hey_anzures,_un_rapero_que_promueve_conciencia_social

-¿Cómo te metiste a la música?

"La música fue desde pequeño, mi abuelo materno se la pasaba cantando canciones rancheras y mi abuelo paterno, que en paz descanse, componía canciones y me regaló un micrófono rojo, que es el nombre de una canción que va a salir pronto".

De personalidad noble, sentimental y familiar, su amor por el rap, su pareja y el trabajo son los motivos por los cuales él dedica sus líneas, dando la bienvenida a quienes lleguen a su vida, mientras que se define como protector con sus amigos y a la vez comprensible, así como dispuesto a aprender, como a apoyar con sus melodías causas nobles y alzar la voz ante injusticias, Hey Anzures trata de ser valiente y contar historias con rimas y palabras, ya sea en días normales o días de lluvia.

"Escucho todo tipo de música, pero cuando comenzó el ´boom´ del reguetón y escuché a Daddy Yankee, lo vi vestido así, es cuando me comencé a ir por esa línea, llegué a Coatzacoalcos y vi la ciudad llena de grafitis, yo no sabía nada de eso... hasta que escuché a un rapero del norte del país con la canción ´Mi lenguaje´ y el rapero se llama ´Elote El Bárbaro´, que fue lo que marcó y dije: ´yo también quiero eso´, me fui por el rap latino", narró el joven de 28 años tras hablar de sus más grandes inspiraciones.

-¿Cómo te diste cuenta que tenías la habilidad para componer?

"Al principio inventaba muchas cosas al escuchar rap chicano y me quedé con esa línea hasta que empecé a escuchar a otros artistas, ahí me di cuenta que puedes hablar de tu vida, que es una catarsis y lo sentí que en el rap sí puedes decir lo que quieras, puedes hablar del amor, del desamor, pero también de reclamos a la política, la situación social, poco a poco fui puliéndolo, pero tuve que dejar un momento el rap por la escuela".

Hay Anzures ha estado eventos culturales, toquines 'improvisados' y presentaciones musicales en diferentes lugares de la región, siendo el más importante su presentación con Tercera Raíz en el último Cumbre Tajín presencial del 2020, aunque ha colaborado con Hood P, Escuela Sínica, Cáñamo, Young Cobos, Danger, Dante Crow, entre otros.

-El rap tiene un fuerte estigma relacionado a los vicios, ¿cómo se puede abatir esa visión?

"Poquito a poquito se ha ido quitando el estigma, hay raperos más fuertes que sobresalen, uno de ellos es Gera que hizo colaboración con (Cristian) Nodal y que él también viene de calle, cuenta su historia de que andaba en malos pasos, pero al final el rap salvó su vida y así es como conozco a muchas personas que andaban en malos pasos y ahora escriben grafits, cantan rap... creo que el rap salvó mi vida en ese aspecto, es mi catarsis, cuando estoy triste recurro a la libreta y a una pista, ahí me desahogo".

´Un día menos´, ´Prueba y error´, ´Dejo que fluya´, ´Trago amargo´, ´Vuela´ e ´Incierto, son sólo algunos de los temas compuestos e interpretados ya sea con otros o en solitario por Hey Anzures, quien construyó su nombre artístico por su admiración a la caricatura ´Hey Arnold´ y usando su apellido paterno.

Él sabe que el paso del tiempo aunque representa aprendizajes es un día menos si no los disfruta, en las que comentarios llenos de sarcasmo también forman parte de sus composiciones que le permiten rapear con ritmos lo-fi, boom-bap, mezclas con soul y jazz.

Puedes encontrarlo en todas sus redes sociales como Hey Anzures.