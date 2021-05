hey_anzures,_un_rapero_forjado_en_coatzacoalcos

RAPERO Y DISEÑADOR GRÁFICO

La música y el diseño gráfico son sus grandes pasiones, ya que, al entrar a la adolescencia, comenzó a interesarse por las canciones, el grafiti y los tatuajes.

Un micrófono rojo que le regaló su abuelo paterno, fue algo que lo motivó a que le brotara ese gusto por los escenarios, pues con este obsequió simulaba cantar cuando por la televisión veía los conciertos de sus ídolos.

Poco a poco fue empapándose de conocimiento sobre la escena del rap mexicano de la vieja escuela, mientras que también observaba las improvisaciones y letras que escribían sus amigos con quienes comparte los mismos gustos.

Aprendió sobre las diferentes ramas del rap y el Hip Hop, la cultura del arte urbano, DJ,s, break dance, "todo va de la mano, pero yo me considero rapero, soy raper", expresó Hey Anzures.

"MI MÚSICA SON VIVENCIAS"

Las líricas crudas, pero con conciencia, fueron las líneas con las que Oscar empezó a escribir sus canciones, "lo vi como una forma de catarsis, como una especie de diario donde podía expresar lo que sentía, mis inconformidades, la base de mi música son vivencias", remarcó.

"El rap es una forma de protesta, en eso baso mis canciones en mi día a día, en historias de amor y corazones rotos", agregó.

'Prueba y Error', 'Dejo que Fluya', 'Días de Lluvia', además de 'Vivos', una colaboración con la banda local Tercera Raíz, son temas que han posicionado a Hey Anzures entre el gusto del público de la región sur de Veracruz, entre otros estados de la República, incluso en Sudamérica.

TIEMPO DE REINVINDICARSE

A pesar de que en 2009 tuvo su debut en los escenarios, Oscar Anzures padeció algo que es común entre los artistas, sus propias letras no le convencían del todo; "fueron 10 años en los que estuve intermitente y no me gustaban al 100% mis canciones, pero por fortuna actualmente con el compromiso que le he puesto a mi carrera he logrado posicionarme", señaló.

Hey Anzures ha tenido presentaciones en distintos eventos, conciertos locales y eventos culturales de toda la región, sin embargo, su participación más importante llegó justo a inicios de la pandemia, en la edición 2020 del Festival Cumbre Tajín, donde también compartió escenario con Tercera Raíz.

"Aunque la pandemia de alguna forma ´sofocó´ mis planes, como a todo el mundo, también me sirvió para retomar inspiración, siento que valió la pena, ahora estoy retomando textos que había abandonado por mucho tiempo, hay que darle duro, porque no quiero llegar a viejo y decir ´¿por qué no lo hice?, sinceramente extraño mucho los escenarios", refirió.

Resistir, perseguir el sueño y no dejarse caer, es el mensaje que Hey Anzures envía a todas aquellas personas que quieras cumplir sus deseos en todo lo que se propongan; "No importa cuánto le inviertas, porque si lo haces por dinero no va, siempre y cuando hagas lo que hagas sea por amor, eso está bien chido, el mundo necesita más gente que haga lo que ama, lo demás llega solo", finalizó.

Por último, el rapero dio a conocer que desde el 21 de mayo estará disponible en todas las plataformas de música, su nuevo sencillo Un Día Menos, también invitó a que este viernes a partir de las 21:00, no se pierdan del estreno del videoclip, por el canal de Youtube, Hey Anzures.