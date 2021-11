¡Hasta la madre!; kilométrica fila de rezagados por vacuna en Coatzacoalcos

Un caos total se registró durante la jornada extraordinaria de vacunación contra el Covid-19, realizado este martes en la Unidas Deportiva La Alameda de Coatzacoalcos.

Y es que la fila de personas rezagadas iniciaba desde la colonia Independencia y rodeaba la José María Morelos, provocando la desesperación de quienes desde muy temprano se formaron para recibir el biológico.

Aunque se tenía contemplado inmunizar a más de 5 mil ciudadanos, la cifra superó lo establecido, pues se recibieron a personas de otros municipios que acudieron a aplicarse la segunda dosis de la vacuna Pfizer, AstraZeneca y Sinovac para completar su esquema.

Gustavo Miguel Diaz Cruz es un joven de 20 años originario de Chinameca, el cual no pudo vacunarse en el periodo que le correspondía pues estuvo enfermo de Covid-19, por lo que viajó hasta el estado de Chiapas donde recibió la primera dosis de Pfizer y aprovechó la jordana extraordinaria efectuada en Coatzacoalcos para ponerse el refuerzo.

"En septiembre me dio Covid, esperé tres meses para poderme aplicar la vacuna, ahora tuve que venir a Coatza, porque en mi comunidad nada más estaban poniendo AstraZeneca y CanSino, pero la que me toca es la Pfizer porque no se puede combinar", explicó.

El joven comentó que pese a su edad, el coronavirus lo atacó muy fuerte al grado de consumió hasta 30 tanques de oxígeno para poder respirar y superar la enfermedad, por lo que exhortó a la población a cuidarse y aplicarse las vacunas.

Por su parte el coordinador de los Programas Sociales en el sur de Veracruz Juan Carlos Atzin Calderon, mencionó que la afluencia de personas se registró por la instalación del módulo regional en Coatzacoalcos.

"Es la primera sede regional y con mucha participación, porque están viniendo personas de todos lados y aparte tenemos vacunas de todas las marcas, entonces es la primer cede con estas características, estamos atendiendo con aplicación de segundas dosis de AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, pero además la aplicación de vacuna unidosis para las personas que no tienen ninguna vacuna", dijo.

Cabe mencionar que esta jornada también se efectuará del 16 al 19 de noviembre donde se aplicarán estas vacunas en municipios como Playa Vicente, Ciudad Isla, Acayucan, Santiago Tuxtla, Hueyapan de Ocampo, Cosoleacaque, Jaltipan,Soteapan y Jesús Carranza.