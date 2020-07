Pleito por jardinera en edificios del Grupo M; amenazan a vecina con machete

Algunos vecinos de los condominios Grupo M frente a la avenida Juventino Rosas de la colonia Puerto México, piden la intervención de autoridades municipales, ya que tras 15 años de haber creado una jardinera con diversas plantas medicinales y frutales, otros buscan quitarlas sin importar las pérdidas.





Julio César, habitante de los edificios 'C', que se ubican entre la calle Constitución y Reforma, declaró que desde hace aproximadamente dos a tres meses, vecinos que habitan en los condominios 'B' pretender quitar de forma agresiva todo el cultivo del que incluso en caso de requerir para aliviar un mal o cocinar, agarran sin ningún tipo de problema.





"Ellos argumentan que es parte de ellos esa área, ya que está en su propiedad y que ellos cuando quieran pueden quitar todo lo que mi tía ha venido plantando todo este tiempo", informó.





Indicó que el área cuenta con: nopales, magueyes, epazote, moringa, plátanos, anona, limones, entre otras especies más.





"Aparentemente los vecinos inconformes podrían ser unos 15 pero después de cierto tiempo, ya que durante este periodo no se habían preocupado por tener algo, ahora se preocupan porque quieren ocupar para los automóviles y está bien porque es parte de eso, pero para que eso suceda se requiere un censo de todos y que hagan las cosas bien", manifestó.





El también sobrino de la encargada de la jardinera pidió que sea el departamento de Ornatos y Urbanización los que se encarguen de trasplantar las plantas, ya que los vecinos sólo buscan quitarlas sin importar que queden inservibles.





SE ARMÓ LA TRIFULCA





Contó que incluso el domingo de la semana pasada a su tía Enriqueta de 67 años la atacaron los aproximadamente 15 inconformes, entre ella la señora Silvia, para impedir que con machetes fueran quitadas sus plantas.





"Y aún así lograron machetear alguna plantas y arbolitos y no se vale porque hasta sirven para dar sombra, pues cuando llegan los vecinos hasta usan era área para estacionarse; y luego vienen y toman de las especies medicinales y nadie les dice nada porque para eso son, ya que es un área de uso común no es personal, y por ello ceo que debe haber un acuerdo entre ambas partes y no sólo llegar con agresividad", refirió.





Por su parte, doña Enriqueta Santos Montiel, encargada de la jardinera, agregó que ya acudió al área de Obras Públicas del Ayuntamiento de Coatzacoalcos a levantar un acta administrativa y sean las autoridades competentes las que tomen cartas en el asunto, ya que deben ser sólo ellos los que intervengans.





"Pero mis vecinos no me creyeron porque no tenía nada escrito y el domingo que vinieron me agredieron y con machetes querían cortar todo, parecíamos gallos de pelea", manifestó.





Finalmente, volvió a hacer el llamado a las autoridades para que intervengan y sus plantas no sean arrancadas, mismas que sirven de beneficio para muchos de ellos.