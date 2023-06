Destinará gobierno estatal hasta 40 mdp en materia ambiental en Coatzacoalcos y Minatitlán

Coatzacoalcos y Minatitlán contará con dos centros de tratamientos de residuos orgánicos vegetales y uno más en acopio de llantas, donde el Gobierno del Estado estima invertir alrededor de 40 millones de pesos.

De acuerdo al secretario de Medio Ambiente en Veracruz, Juan Carlos Contreras, comentó que ya están sobre los predios donde se desarrollarán estos proyectos, lo cuales a más tardar deben concluir en este año.

"Vamos a construir aquí dos centros de compostaje, un centro de tratamiento de acopios de llantas y si hay inversión en materia ambiental, son cerca de 40 millones del gobierno del estado", comentó.

Cuestionado sobre los puntos donde se podrían ubicar estos centros, a modo de "chiste" dijo que no se sabía ni el número, ni la calle, sin embargo, apuntó que no se generará ningún tipo de problema.

"Dentro de la población un centro de acopio de llanta, no pasa nada, porque imagínate, tú te subes aún carro y llevas cuatro llantas, no va a haber ninguna afectación, sea dentro o fuera de la población no habrá ningún problema, siempre y cuando se tenga un buen manejo", sostuvo.

En el marco del foro "Coordinación para la Adecuada Gestión de los Residuos en el Sur de Veracruz", afirmó que en la entidad se trabaja para un buen manejo de los residuos, que permita la conservación y el cuidado del medio ambiente.