Hacen negocio con plazas en terminal de Pajaritos, acusan

Trabajadores sindicalizados de la Sección 11 del STPRM denunciaron que diversos funcionarios sindicales están "haciendo su agosto" en pleno febrero con la venta de plazas a trabajadores que no cuentan con los requisitos, pues no tienen antigüedad laboral y pertenecen a otra sección petrolera, por lo que con ello desplazan a trabajadores que sí cumplen con sus derechos.

Mediante un escrito que hicieron llegar a diversos medios de comunicación, los trabajadores afectados señalaron que el negocio es operado por Carmen Carrizoza, conocida como ´La Dama de las Fichas´, quien "hace y deshace a su antojo" en el sindicato de la Sección 11, pues el secretario general, Jorge Tadeo Pérez, sólo firma, pues la que mueve todo sería la señora Carmen, a través de "incondicionales".

Entre los trabajadores que compraron la plaza definitiva señalan a Marcos Gómez Sarmiento, conocido como ´El Búfalo´, quien firmó como trabajador sindicalizado en el departamento de Muelles y Amarres cuando pertenece a la Sección 10 de Minatitlán. Otro beneficiado con estas prácticas corruptas sería Eduardo Manzanilla Rico, hermano de la exalcaldesa de Nanchital, Brenda Manzanilla, quien también firmó plaza definitiva en dicho departamento pese a que no pertenece al sector.

Quien también habría firmado plaza sin tener la antigüedad sería Cinthia Gómez López, protegida de Jorge Tadeo Pérez. Dicen los trabajadores que cobran entre 100 y 150 mil pesos por la firma de planta definitiva a quienes no tengan el derecho ni la antigüedad para ocuparla.

De todas estas anomalías tendría conocimiento el jefe de área de la Terminal Marítima de Pajaritos, Harvey Toledo Matus, quien –afirman- no puede decir ni hacer pues le autorizaron la ficha para su esposa, María Cristina Moreno, por lo que no atiende los reclamos de sus compañeros y se hace "de la vista gorda", permitiendo que firmen plazas definitivas aquellos que no cumplen con los requisitos, desplazando con ello a los auténticos trabajadores que tienen la antigüedad, conocimientos y llevan años esperando una oportunidad.