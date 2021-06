Habrá recuento de boletas de 204 paquetes en OPLE Municipal

La consejera presidenta del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Lucy Elena Hau May, confirmó que 204 paquetes serán revisados por inconsistencias a partir de este miércoles, para incluirlas en la sesión de cómputo de boletas para presidencia municipal.

"Ya hicimos el preliminar, mañana comenzamos con el conteo, esperamos que todo sea muy tranquilo, no ha habido ninguna incidencia... (se va a hacer reconteo de boletas) los normales, los que venían sin actas, eso no nos corresponde mucho saber cuáles son, pero hubieron algunas inconsistencias", señaló Hau May.