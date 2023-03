Habitantes toman oficinas de CMAS en Coatzacoalcos; llevan 5 años sin agua

Habitantes de la colonia Francisco Villa, tomaron las instalaciones de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (Cmas) Coatzacoalcos, para exigir les reparen las fugas que los mantienen sin el recurso desde hace 5 años.

Desde muy temprano, se plantaron en la puerta principal del organismo operador ubicado sobre la avenida Revolución, impidiendo el acceso de los trabajadores y la salida de las unidades, hasta que ser atendidos por la directora Hildeliza Díaz Calafell.

"No nos hacen caso, ya metimos reportes, queremos ver a la directora, a Carlos Vallejos, aquí estamos todos los vecinos porque no tenemos nada de agua, vecinos por la calle campesinos y tolteca, porque parecen parecen lagunas esas calles, está muy resbaloso, la gente se cae y no hay solución", expuso una de las afectadas.

El problema se presenta en el cruce de las calles Tolteca y Campesinos en donde se forma un enorme charco de agua, afectando a los vecinos de este sector, quienes tienen que buscar el vital líquido para sus hogares.

Con pancartas en mano, los afectados amenazan con continuar realizando estas movilizaciones hasta que la CMAS Coatzacoalcos atienda el problema que los mantiene sin agua potable.

Toda vez que están cansados que todo sea a través de pipas, pues aseguran que personal del organismo solo acudieron a romper para "reparar" el problema y dejaron el trabajo sin concluir.

"Es la tubería de la calle, está profunda nos dijeron, nada más llegaron a excavar y ahí sigue la fuga y nosotros sin agua, estamos siendo afectadas unas 20 familias", declaró la señora Gisela Castillejos Escobar.

