Habitantes piden ampliación de red eléctrica en ejido de Coatzacoalcos

Habitantes del ejido Rincón Grande perteneciente a Coatzacoalcos, solicitaron al ayuntamiento porteño el desarrollo de la ampliación de la red eléctrica, que mantiene a más de 200 familia sin el servicio luz.

Octavio Sen Ávila, comisario ejidal indicó que se mantienen a la espera de que se cumpla este proyecto, mismo que fue promesa de campaña del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo.

"No tenemos informes que vayan a hacer la obra o que la hayan incluido al programa de obras anual, es una obra que va a impactar a más de 200 familia que tienen más de 30 años viviendo sin luz y no es posible que no nos hayan podido apoyar con ese tema", comentó.

Sen Ávila informó que han solicitado información al Secretario de Obras Públicas Leopoldo Suarez, para saber si se llevará a cabo este proyecto sin embargo, no les dan una respuesta.

"Es una situación de compromisos que se generaron, con el ejido y que propiamente no los han echado a andar, nosotros le pedimos al ingeniero Polo Suarez que que atienda a la gente", dijo.

Apuntó que la obra tiene un monto de 500 mil pesos, aunque se dijo que se tenía el presupuesto, desconocen si serán invertidos para este proyecto.