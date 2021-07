Habilitarán en Allende dos autobuses para traslado a módulos de vacunación

No obstante, indicó que se contarán con dos urbanos que comenzarán a operar a las 7:00 horas, mismos que estarán estacionados en la esquina de las avenidas Jesús García y Zamora.

"Serán pocos urbanos para la población pero con esto no se garantiza que no haya contagios porque no se guardará la sana distancia", mencionó.

Hay que precisar que a través de la cuenta de Facebook, la agencia municipal de la congregación de Mundo Nuevo informó que la población que requiera transporte para vacunarse en los módulos instalados en Coatzacoalcos, tendrá que comunicarse a los números 921 2163486 y 921 3109991 para apartar su lugar.

La salida del transporte será el viernes 9 de julio en las instalaciones de la agencia municipal.

