Guardia Nacional está reclutando en Coatzacoalcos

Durante dos semanas elementos de la Guardia Nacional estarán en el parque Independencia, ofertando empleos tanto para mujeres y hombres, que se quieren enlistar para el cuartel "El Sauz", en el municipio de Culiacán Sinaloa, a donde estarán capacitando al personal que se contrate en esta ciudad.

Requisitos

Para poder ingresar a la Guardia Nacional el oficial, Jesús Alfredo Meza Zarate, encuadrado en el octavo batallón de policía militar del Sauz Sinaloa, indicó que se está reclutando personal que desee ingresar de:

Edad : 18 a 29 años de edad

: 18 a 29 años de edad Índice de masa corporal: no menor de 18.5 y no mayor a 27.9

no menor de 18.5 y no mayor a 27.9 Estatura: mujeres, mínima de 1.55. Hombres 1.60 de altura mínima.

¿Tatuajes?

El oficial dijo a Imagen del Golfo, que pueden tener tatuajes en áreas no visibles de 10 x10 del cuerpo, ¿Qué son las áreas no visibles? ¡Que no se vean con el uniforme!, por ejemplo, no tener tatuajes en el cuello y en los antebrazos porque también hay un uniforme de manga corta, antes se pedía para este tipo de reclutamiento no tener ninguno en ninguna parte del cuerpo.

Procedimiento

Primero se les hace un examen médico, después un examen psicológico en la plaza de Minatitlán Veracruz, además deben tener la documentación en regla. Posteriormente podrían ser llamados.

La documentación requerida

Acta de nacimiento

Certificado de estudios (secundaria terminada como mínimo)

Cartilla del SMN liberada o precartilla

Comprobante de domicilio que coincida con el INE

Curp en nuevo formato

Registro de contribuyente

Firma electronica del RFC

