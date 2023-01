Gripe aviar podría encarecer aún más el pollo en Coatzacoalcos

Comerciantes de pollo en Coatzacoalcos no han sido notificados que por casos de gripe aviar detectados a nivel nacional se registré un aumento en el precio del kilogramo de este producto; aseguran que existe un control de sanidad antes de ponerlos a la venta.

Tan solo en el mercado Coatzacoalcos, las locatarias dedicadas a este giro expusieron que de por sí el precio está caro, aún cuando ellas lo venden por pieza, por lo que temen que a causa de este virus se encarezca aún más y afecte su economía.

"Hasta ahorita gracias a Dios no nos han avisado nada del aumento, porque aquí no tenemos todavía ese problema, esperemos sigamos con los mismos precios porque de por sí todo se encareció y pues no gusta mucho que suban las cosas", declaró Georgina Carrera, comerciante de pollo.

De acuerdo con el gobierno federal, Sonora, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y Yucatán son los estados en cuyas unidades de producción comercial ya se concentra la influenza aviar AH5N1, en tanto, en Nuevo León ya se levantó la cuarentena.

Venta aún es normal

Por su parte, la locataria Carmen Aguilar mencionó que ya habían escuchado hablar de la gripe aviar y hasta el momento no han tenido ningún problema en la venta de la carne de las aves de corral.

"Este tema de la gripe aviar ya se había manejado anteriormente y gracias a Dios aquí no ha llegado, nosotros seguimos trabajando normalmente y no hemos tenido quejas ni de los clientes y ningún reporte de nadie.

"Hasta ahorita todo está bajo control, porque tenemos control de sanidad también, hasta ahora no nos a afectado nada de eso", comentó.

Dentro del plan se ha establecido como prioridad proteger a las gallinas progenitoras y reproductoras, por ser el origen de la cadena productiva, son las madres de los pollos de engorda y las que ponen huevos.