Golpea pandemia economía de comerciantes

La gente está sufriendo mucho económicamente, expuso un comerciante de la zona Centro de esta ciudad, quien afirmó que desde que inició la pandemia del Coronavirus el comercio en sus diversos giros se ha visto aún más afectado.

"Ahorita estamos en ventas como en un 30% a 40% no hay ganancias, hay perdidas, porque la economía para solventar los gastos no ha dado", declaró Rafael Hernández Córdoba, taquero, desde aproximadamente 30 años.

Reconoció que así como a él le ha bajado la afluencia de clientela en su negocio, el cual instala a un costado de Telecomm-Telégrafos de Coatzacoalcos, ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, la misma situación se replica en otros vendedores y a nivel nacional.

"No podemos echarle la culpa a la economía nacional sino al problema del virus todo el mundo quiera o no tiene miedo de salir, y más como están en cuarentena la gente no está saliendo ni a trabajar; ahorita la gente en lo que se trata lo económico está sufriendo mucho la prueba la tenemos con los urbaneros, ruleteros, vendedores ambulantes y todos", apuntó.

Hernández Córdoba, indicó que desde el pasado 23 de abril que se decretó la cuarentena e inicio la estrategia del gobierno federal de ´Quédate en casa´, los diversos comercios de la ciudad resintieron en lo económico, sin embargo, en los último días percibieron un alza mínima.

Asimismo, aseguró que una vez que finalice el confinamiento se dará la reactivación económica en la ciudad y en todo el país, ya que el comercio es el principal medio que mueve la economía.

Finalmente dijo que entre semana inician sus ventas desde las 07:00 hasta las 14:00 horas o una vez que haya acabado toda la comida.