Gobierno perredista de Acayucan convoca a consulta de revocación de mandato

Lo hizo ante una reunión pública en el palacio municipal, al que acudieron agentes y sub agentes que aun están en funciones y los electos el domingo pasado.

Noticia Relacionada En Moloacán denuncian campaña telefónica contra la Revocación de Mandato

El evento realizado en palacio municipal, llamada por la alcaldesa como "La casa de los. Acayuqueños", contó con la presencia del fundador de la izquierda en Acayucan, Clemente Condado Mortera, quien se sumó al llamado a la participación de dicho acto democrático a realizarse este domingo 10 de abril en todo el país.

Condado Mortera, es padre del ex alcalde y ex diputado federal perredista, Cuitláhuac Condado Escamilla y del actual director del DIF Municipal, Clemente Nagazaki Condado Escamilla, que ha sostenido la bandera de los partidos opositores a Morena en las últimas procesos electorales.

Entrevistado al respecto, Condado Mortera dijo que a la consulta del domingo, "hay que entrarle" y que hay que participar en ese tipo de eventos para luego no criticar sin conocer. "Estoy a favor de que la gente participe en todos los eventos políticos y más si son de izquierda" expuso, señalando que El es de esa ala política de donde surgió el propio "compañero López Obrador", que es el de la izquierda democrática.

Rosalba Rodriguez por su lado, luego del evento, dijo en entrevista con Imagen del golfo, que, el ser un gobierno de izquierda, no puede ser ajeno a cuando se habla de transformación.

"Somos un gobierno de izquierda, entendemos perfectamente que busca la izquierda, hacia donde se dirige, hacia donde se conduce y cuando se habla de transformación no somos ajenos a la misma, si no al contrario, entendemos que en unidad podemos lograr avanzar, que mejor que hacerlo, que con quien dirige los destinos de una nación que en su momento ha sido injusta, que ha olvidado, que ha denostado y que en algunas cuestiones, trabajamos con la misma ideología y es por eso que estamos trabajando a favor de esta revocación de mandato, invitando a la ciudadanía a que acuda a donde estén presentes las urnas" afirmó.

"No hay mayor mensaje el que una servidora esta haciendo, me tocó conducir los destinos de Acayucan pero obviamente nunca me he olvidado de la empatía, de que quien gobierna aquí es justamente la ciudadanía acayuqueña y es por eso que quise hacer publica mi decisión de ir por la revocación de mandato e ir favor de quien es nuestro presidente constitucional" sostuvo.

Rodriguez Rodriguez, quien también ha sido candidata del PRD a la diputación local y miembro del gobierno estatal que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que la consulta de este 10 de abril es un avance en la democracia del país y que las nuevas generaciones deben entender que son un derecho ya ganado para la ciudadanía.

Expuso a pregunta expresa que no teme a una sanción del PRD, al cual pertenece y ha impulsado su carrera política, pues también es parte de la izquierda.

"Ellos entienden que son de izquierda y que somos autónomos, y que con base a esa autonomía estamos haciendo este ejercicio el día de hoy, puedo decir que esta ciudadana hoy no tiene color, hoy se debe a Acayucan y Acayucan es quien manda aquí, y que mejor hacerlo a favor de quien dirige nuestra patria, que cree en esto que tiene que ver con una transformación y que eligió al sur y que ahora el sur le está refrendado el apoyo" declaró.