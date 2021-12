Gobernador descarta Ómicron en Veracruz; llegaría con vacunación avanzada

Tras acudir al programa ´A 8 Columnas´ de Radio Televisión de Veracruz (RTV) el miércoles, así como en su conferencia de este jueves, el gobernador indicó que acelerarán el Plan Nacional de Vacunación en los municipios que restan por recibir el refuerzo contra el Covid-19 para adultos mayores.

"Esta variante de covid, como lo he dicho, hasta el momento no hay ningún caso en Veracruz, esto no quiere decir que no vaya a llegar, en algún momento estará llegando, por fortuna a Veracruz ya nos agarra con un alto índice de vacunación, con una sociedad ya consciente, por lo tanto, no tendremos ningún problema, tenemos el laboratorio para detectar y tenemos toda la experiencia ya de nuestros cuadros y las jurisdicciones sanitarias para atenderlo, no, no va a pasar a mayores", afirmó García Jiménez en su conferencia de prensa.

Hasta el corte del 29 de diciembre, los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) dieron a conocer que en la entidad llegó a 124 mil 537 casos acumulados de Coronavirus, entre éstos hay 15 mil 13 personas muertas.

Por su parte, Sesver, en un comunicado también coincidió con las declaraciones del gobernador, en las que aseguró que no hay reporte oficial de la Federación en casos de ómicron en Veracruz.

"Al momento no hay reporte oficial de la Federación de casos de ómicron en Veracruz, desde luego que no se descarta su ingreso a la entidad, en la que contamos ya, con un alto índice de vacunación en la población y que eso ayudará muchísimo en la prevención de casos graves", señaló Salvador Beristaín Hernández, director de Salud Pública de Sesver.

Beristaín Hernández hizo hincapié en fortalecer las medidas de protección sanitarias, como el uso de cubrebocas, especialmente en presencia de varias personas; la sana distancia, evitar saludar de beso y abrazo; la sana distancia y que la población que no se ha vacunado aproveche a hacerlo.