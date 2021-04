Generosidad sale a flote; Esther regala su cosecha de plátano macho

La generosidad es la que sale a flote en días de pandemia por Covid-19, así lo demuestra Esther Caamaño Marcial, quien ante la gran cantidad de plátano macho que llegó a su local, lo regaló a la ciudadanía que así lo pidiera, pues desde el inicio de la contingencia la producción de frutas y verduras aumentó, pero no así la venta de éstas.

"Yo he regalado para Casas-Hogar porque me han pedido ayuda, han venido dos veces, pero luego me hablan, también doy para centros de rehabilitación y cuando sale la naranja chica porque no la compran, se les avisa y las vienen a buscar", comentó Esther Caamaño.

Este lunes el local de Esther, ubicado en el Mercado Morelos, lucía repleto de racimos de plátano macho, procedente de San Lorenzo Tenochtitlan y de Tabasco, lugares donde la cosecha fue benéfica, pero no así el número de clientes que pasan por la central de abasto.

"Producción gracias a Dios ha habido, sí bajaron un poco las ventas, más que nada creo que viene todo esto a partir de que comenzó la pandemia, aquí conmigo perdieron empleo tres personas, porque ya no había para pagar, me quedé con tres", señaló la vendedora.

Caamaño Marcial indicó que a raíz de la pandemia el número de clientes disminuyó, pues hubo quienes dejaron de ir al confinarse por ser población en riesgo, pero otros más perdieron empleo; y es de acuerdo a una de las últimas encuestas del Inegi que Coatzacoalcos se encontraba en el cuarto lugar nacional por desempleo.

"Cuando uno compra el plátano la parte de abajo no se compra, se regala, se la llevo a mis vecinos, no se tira nada, todo se regala, pero es el desempleo, esto pasa con todos los compañeros, hay días que no hay venta, hay días que sí se gana, pero la idea es que no se tire, sino que llegue a quien se necesita", puntualizó.