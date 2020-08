Gasoducto Texas-Tuxpan tardará tres meses en suministrar al sureste

El gasoducto Texas-Tuxpan tardaría al menos tres meses más en poder suministrar gas natural al sureste del país, por lo cual los industriales de Veracruz buscaron otras alternativas para adquirir esta materia prima con otros proveedores, pues Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue sin elevar su producción.

Lo anterior lo dio a conocer Claudio Velasco Martell, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), quien indicó que a pesar de la pandemia los procesos continúan, únicamente se implementó el trabajo a distancia, por lo que trabajan al 85% de su capacidad.

"Hoy puede haber un abasto hasta donde tú quieras comprar, pero con un costo adicional, no es lo mismo comprarle a un productor que a un intermediario... todavía no tenemos una oportunidad de verle una ventaja (al ducto Texas-Tuxpan), todavía está con un tema que por lo que entiendo serán unos tres meses más para que ese ducto realmente pueda funcionar, además entiendo que el gas se irá al sureste (del país), sureste es deficitario de gas y es una zona importante", explicó Velasco Martell.

El presidente de la AIEVAC afirmó que por la situación sanitaria son pocas las visitas de contratistas a la zona industrial, lo que genera problemas, ya que no los proveedores locales no generan derrama económica, lo que se resolverá una vez que disminuya el riesgo de contagios.

"La capacidad de la empresa no depende del semáforo, depende del insumo, de las materias primas y su disposición, segundo de su mercado porque si no hay demandas no hay ventas, los nichos están focalizados a la demanda, pero tuvimos el problema de que tampoco había personal (suficiente)", externó Claudio Velasco.

El líder de los industriales indicó que regresar la normalidad no será posible, pues deben extremarse precauciones, por lo que algunas empresas distribuyen la cantidad de personal de manera semanal.

"Andamos entre el 80 y 85% de capacidad... es de lo general", puntualizó.