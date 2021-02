Garantiza Ayuntamiento apoyo continuo a empleados municipales

El Gobierno Municipal, que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo, siempre ha mostrado la mejor disposición en aumentar el salario a los que menos tienen, por ejemplo, apegados a lo establecido por el Gobierno Federal con el aumento al salario mínimo se ha homologado el salario a más de 210 empleados municipales.

Del mismo modo, el Gobierno Municipal ha entregado apoyos a trabajadores transitorios desde el inicio de la pandemia (marzo 2020) hasta enero de este año, por el orden de 2,000 pesos mensuales a 100 trabajadores, que no están siendo periódicamente contratados.

Igualmente, el Gobierno Municipal que encabeza Víctor Carranza ha entregado su salario INTEGRO a casi 900 empleados que se encuentran resguardados desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, por pertenecer a GRUPOS VULNERABLES, quienes deberían de permanecer en sus casas para evitar contagiarse, a los cuales también se les pago aguinaldo completo y DOS PERIODOS DE PRIMAS VACACIONALES, todo eso SIN PRESENTARSE A LABORAL.

Por otro lado, cabe destacar que NO ES FACULTAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL O EN ESTE CASO DEL CABILDO DECIDIR AUMENTAR O NO EL SALARIO A TODO EL GREMIO SINDICAL, el aumento solicitado por el SUEM debe de solicitarse en tiempo y forma en pláticas de avenimiento, ante los tribunales correspondientes. Además, debe realizarse con tabulador salarial y el SUEM no ha presentado tabulador alguno.

La propuesta del Presidente Municipal, Víctor Manuel Carranza Rosaldo era BENEFICIAR A LOS QUE MENOS GANAN, sin embargo, la comitiva sindical y su representante general SE HAN NEGADO, exigiendo un aumento salarial "parejo" para todos los empleados sindicales, se encuentren laborando o no debido a la PANDEMIA, y no para quienes tienen salarios más bajos que son principalmente los OPERATIVOS... Es mejor decir la verdad a pretender hacerlo y no estar realizando conflicto de intereses para beneficiarse de forma particular.