Ganadores de la elección extraordinaria de Carranza no recibieron constancia

Aunque validó el resultado electoral obtenido de los comicios extraordinarios del pasado 27 de marzo, el concejo municipal electoral del organismo público local electoral (OPLE), negó la entrega de la constancia de mayoría a los candidatos electos como presidente municipal propietario, presidente municipal suplente y sindico propietario, los tres por no presentarse a recibir sus respectivos documentos que los acreditaría como ganadores de la contienda.

Las casillas que se volvieron a contar este miércoles son la de la sección 2151, básica, ubicado en La Tapatía: 2153, extraordinaria 2, de José Vasconcelos; 2161 básica de Suchilapan de López Arias; la 2150, básica de El Naranjo; la numero 2166, básica que estuvo en El Tesoro y la 2165, básica de la Comunidad de Niños Héroes.

Al finalizar la cifra de diferencia no varió, 5129 votos para el partido del trabajo y 4552 para Morena.

Al final, se confirmó el triunfo del Partido del trabajo en el proceso electoral extraordinario. Sin embargo, en la sesión, el concejo municipal electoral, con la inconformidad del representante del partido del trabajo, Leandro García Jaimes, acordó que se entregarían las constancias de mayoría en forma personal a los ganadores, pero éstos, no se presentaron.

En el caso de Pasiano Rueda Canseco, que es el candidato a la presidencia municipal propietario electo, se encuentra preso acusado del delito de ultrajes a la autoridad, posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de ejército y drogas; su súpleme, el profesor Enrique Cruz Canseco, por igual se encuentra con una orden de aprehensión vigente por el delito de ultrajes a la autoridad y daños; y la candidata a sindico propietario, Rosario Dominguez Retama, no pudo asistir por falta de tiempo, dijeron sus seguidores.

Solamente la profesora Deysi Delia Solis Cruz, candidata a sindico suplente, recibió su constancia de electa.

De acuerdo con el licenciado Leandro García Jaimes, no hay justificación legal para la entrega de dichas constancias a representantes de los candidatos ya electos. Por lo que se buscarían los mecanismos legales para lograr el documento.

"Vamos a presentar un escrito donde nos informe el órgano publico local de aquí de Jesús Carranza respecto a las causas por que no nos pueden entregar las constancias de mayoría a los candidatos electos. No nos supieron dar razón, solo que era una orden de Xalapa solamente y eso lo que estamos pidiendo que nos rindan un informe por el cual no se puede entregar esa constancia" sostuvo García Jaimes quien fue el representante del PT ante el concejo municipal electoral.