Ganado del sur mejor que el del centro y norte de Veracruz: Jacob Abel

La zona sur del Estado está lista para cuando se decida iniciar la revisión y se pueda pasar a zona A dentro de los niveles fitozoosanitarios que se requiere para poder exportar ganado a otros países, aunque ya se encuentra exportando carne a Europa y otros continentes debido a un crecimiento que se ha tenido en los últimos años.

Este mejoramiento en la calidad del carne en canal producido por la planta frigorífico Miguel Alemán de los ganaderos del sur de Veracruz, ha sido un atractivo para los inversionistas que están interesados en el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec y el corredor interoceánico.

El presidente de la Unión ganadera regional del sur de Veracruz, Jacob Abel Velasco Casarrubias afirmó que los empresarios interesados en el proyecto del corredor, han visitado las instalaciones de esa organización y la planta misma y confirmado que se está en condiciones para participar y estar preparado para ingresar al proyecto.

"Platicamos, ya han venido a ver, hablamos del frigorífico, se habla de todo, pero hasta el momento han sido platicas, nos costó mucho dinero hacer el frigorífico tipo federal, nosotros podemos matar ganado para exportar, estamos dispuestos y listos" dijo.

"Le damos mucha vida los ganaderos a Acayucan, aquí se mueve mucho dinero por la ganadería, el campo no solo se ha mantenido, ha crecido, ha aumentado la exportación de carne, a China, a Europa, también la exportación de becerros, que estamos en zona B, si, llevamos siete años trabajando, no ha sido fácil pero cuando el gobierno del estado, decida, que podemos pasar, estamos listos para una revisión, la revisión primero la hace la SENASICA y luego viene lo demás, si Estados Unidos dice que pasa, o no pasa, pero nosotros sanitariamente estamos mejor que el norte y el centro de Veracruz, pero allá una parte esta en zona A, nosotros estamos en zona B porque el Presidente de la Unión, Heliodoro Merlin nunca le interesó pasar a zona A" detalló.