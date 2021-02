Gana planilla de regidores contienda interna del PAN

Con la participación del 76.3% de su militancia local, es la planilla impulsada por los regidores Blanca Hilda Cuevas Rosado y Martín Juvenal Patiño Zamora la que ganó la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) que acompañará a quien resulte como candidato de éste.

Es preciso mencionar que el padrón del PAN en Coatzacoalcos es de 470 militantes, por lo que 111 no acudieron al llamado de las elecciones internas realizadas este domingo no sólo en esta ciudad, sino a nivel estatal; es decir, un 23.6% decidió no participar.

Con 127 votos la planilla encabezada por Víctor Octavio Paz Castilla ganó la elección interna.

Sin embargo, a Paz Castilla se le involucra con el regidor Martín Patiño Zamora, al ser presuntamente su hijastro, ocupando la posición de regidor primero; mientras que en la regiduría 2 aparecería Dalia Cuevas Rosado, hermana de la regidora Blanca Hilda Cuevas.

José A. Torres R. fue el segundo lugar con 116 votos, mientras que la planilla de Aldo de Jacobis está en la tercera posición con 109 participantes.

A esto se suman siete votos nulos, por lo que en total 359 militantes eligieron a quien los representará en las elecciones, esto siempre y cuando se logren acuerdos en la alianza con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática.