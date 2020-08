Galería: Abigail Amaya y su pasión por los retratos

Abigail Amaya González, cuenta con 37 años de edad, es egresada de la facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana.





Desde muy joven inició realizando pinturas y dibujos a mano, pero lo que la ha caracterizado es esa pasión por retratar a personas.





En sus pinturas cuida cada detalle hasta lograr replicar a la persona con la finalidad de que sus clientes y amigos que solicitan su trabajo queden felices y satisfechos al ver la obra terminada.





Rostros de niños, mujeres, hombres son sus pinturas más representativos, ya que no solo se admira su técnica tan profesional sino también te transporta a ese momento.





"Son personas que yo conozco las observó y si veo algo que me llama la atención de su personalidad decido que podría ayudarme para hacer un retrato", dijo.





En sus trabajos desarrolla técnicas como acrílico, óleo, acuarela y demás.





Dedica de ocho a 10 horas a trabajar en su taller dónde no solo invierte tiempo sino también sentimiento y pasión.





ES MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA.





Antes de la cuarentena se dedicaba a dar clases particulares de dibujo y pintura sin embargo, tuvo que pausar está actividad debido a la cancelación de reuniones presenciales por el Covid-19.





" Ya tiene un tiempo que me enfoqué en dar clases en instituciones y después en particular pero ahora con la contingencia si me afectó porque se hacían presenciales la verdad no pensé que fuera a demorar tanto".





Desde hace un año inició con este proyecto enseñando sus conocimientos en instituciones educativas y posteriormente en su taller.





"Empecé el año pasado dando clases, manejaba dos días a la semana de hora y media por las tardes, enseñaba pintura y dibujo y llegué a tener grupo de 10 personas".





Cómo una alternativa para seguir realizando su trabajo nació la posibilidad de pensar en un programa para impartirlo a través de las plataformas digitales, con el fin de seguir generando ingresos y continuar enseñando.





La porteña indicó que através de Zoom con un grupo de cinco personas podría continuar con las técnicas de enseñanza para dibujo y pintura y al mismo tiempo las personas podrían aprender algo nuevo.





OCUPA LA CUARENTENA PARA TRABAJAR EN UN PROYECTO A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE.





Actualmente dedica gran parte de su tiempo a investigar sobre los ecosistemas de Coatzacoalcos y posteriormente plasmarlo en un serie de 10 piezas.





"Quiero hacer una serie de 10 piezas de arte sobre la contaminación y los ecosistemas de Coatzacoalcos. Hablar de los ecosistemas de Coatzacoalcos es porque va implícita la contaminación, es inevitable" , afirmó.