Fundación Te Queremos Ayudar, donó más de 4 mil mascarillas a personal médico

La presidenta de la Asociación Civil Xóchitl Mortera Hernández comentó que a través de una empresa que fabrica los cubrebocas, logró obtener este apoyo para los médicos y enfermeras del nosocomio que hoy en día se encuentra al máximo de su capacidad por pacientes enfermos de covid-19.

"Cuando vi la respuesta en mi correo electrónico no cabía de felicidad. Nos iba a donar 4 mil mascarillas N95 para nuestra muy querida comunidad médica de los hospitales a los que estamos apoyando. Este hombre generoso y altruista es el Ing. Antonio Altamirano y la empresa es ATFIL Alta Tecnología en Filtración de Aire. Me siento muy agradecida, muy motivada para continuar ayudando junto, con mi equipo, al personal sanitario y sobre todo, me siento muy feliz de ver estas imágenes de hoy que les comparto, con mucho gusto", publicó a través de cuenta de facebook.

Mortera Hernández expuso que estoy apoyos también fueron destinados tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el personal médico hace todo lo posible para salvar la vida a quienes hoy en día lucha para salir de esta enfermedad.

"Ya comenzamos a entregar para el área que atiende COVID y para el área de urgencias del Hospital Regional de Coatzacoalcos Valentín Gómez Farías.

Me duele mucho ver el desgaste del personal sanitario de los hospitales porque la pandemia COVID-19 se ha extendido mucho tiempo", expuso.

Mencionó que seguirán realizando estas gestiones para apoyar al personal médico de las clínicas y hospital de la ciudad, que hoy en día aún se encuentran al máximo de su capacidad.