fumigan_instalaciones_del_ayuntamiento_de_nanchital

Con las medidas aplicadas en las diversas dependencia se minimiza zonas de riesgo de contagio, por lo que posiblemente continúe restringiéndose el ingreso de personas a cada uno de los departamentos.

Desde hace varios días Nanchital se encuentra en semáforo amarillo y al darse un aumento de casos positivos de coronavirus podría efectuarse el retroceso a naranja.

"Es importante recordarle a la ciudadanía que la pandemia continua, el que los adultos mayores estén vacunados no garantiza que el virus no les vaya a dar, la protección que les aplicaron es para que los síntomas no causen un daño grave a la salud, pero hay muchas personas que bajaron la guardia", comentaron los trabajadores municipales.

En los próximos días continuaran la fumigación de otras áreas donde la ciudadanía acude a realizar trámites.

