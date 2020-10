Fuerza Civil intimida a campesinos para que liberen unidad minera en Texistepec

Campesinos que están en posesión de la entrada a la Unidad minera Texistepec desde hace más de un año como parte del proceso de regularización de un espacio de lo que fue propiedad de la empresa Azufrera Panamericana y ya pertenece al fundo legal así como en reclamo del saneamiento de las áreas que aún están contaminados por los residuos sulfurosos; acusaron a elementos de la Fuerza civil de la Secretaria de seguridad pública del Estado de haber acudido a intimidarlos para obligarlos a liberar el control de los accesos a esa planta.

Los quejosos afirmaron en conferencia de prensa que durante el domingo y este martes, unidades de la fuerza civil se presentaron a esas entradas y ahí exigieron la liberación de la entrada pero además, acusaron que estaban impidiendo el paso porque guardaban en el lugar, vehículos robados.

“El domingo y ayer vinieron tres camionetas de la fuerza civil que quisieron entrar a la fuerza, quisieron romper lo que es la pluma, nosotros somos campesinos pacíficos, ellos vinieron a intimidar groseramente, el domingo y ayer pasó lo mismo, reclamado que estas instalaciones son de Pemex cuando ya no son de Pemex, pertenece a la asociación civil, Unidos por Texistepec” dijo uno de los afectados.

“Vinieron a intimidar así no más, les pedí una orden de cateo y no lo traían. Supuestamente vienen pagados por alguien porque mencionaban mucho a pemex, cuando Pemex ya no tiene nada acá, están laborando porque se les dio permiso porque están realizando una pequeña remediación, pero si se ponen en ese plan, nos veremos en la necesidad de sacarlos” aseveró.

Los campesinos pertenecientes a la asociación civil Campesinos unidos por Texistepec sostuvieron que de ser necesario, en caso de que sigan siendo acosados por la Fuerza civil, acudirán a la delegación y ahí los enfrentarán para que conozcan la fuerza de esa organización que desde más de un año, mantienen el control de los accesos a la Unidad minera de Texistepec.

“Somos 800 personas y si se trata de que ellos vienen a la brava, nosotros le vamos a responder hasta sus instalaciones donde están. Si la fuerza civil si nos provoca, nos va a encontrar” advirtieron, afirmando que en otras ocasiones el ejercito mexicano y el personal de vigilancia de Pemex han acudido y nunca han sido intimidados o molestados como lo ha hecho en esta ocasión la agrupación de la Secretaría de seguridad pública del Estado.

Acciones ilegales contra Texistepec son constantes

En lo que va del mes de septiembre y octubre de este año, se han denunciado al menos tres casos de abusos de autoridad de la fuerza civil en esta municipalidad.

Apenas la semana pasada se supo de un allanamiento ilegal del rancho del alcalde Saúl Reyes Rodríguez, a cuya propiedad ingresaron sin orden judicial alguno y destrozaron una bodega además de golpear a sus empleados.

En septiembre pasado, un rancho particular también fue allanado por Policías de esa misma corporación, golpeando a mayorales y mujeres que estaban en el predio, además de apoderarse de algunas herramientas y objetos de labranza.