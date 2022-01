fuerza_civil_a_cargo_de_la_seguridad_en_soconusco_de_forma_provisional

El munícipe conocido como Temo Baruch señaló que "por lo que pasó (atentado) y porque Fuerza Civil sabe lo que sucede en esta región nos estarán apoyando mientras mandamos a capacitar al personal de la policía municipal porque tienen que ser personas acreditadas, no podemos meter cualquier persona que no tengan los exámenes de control y confianza, y por ello en este momento nos apoyará la Fuerza Civil".

Respecto a esa situación de violencia de la que fue objeto y si considera que alguien de la pasada administración municipal estaría involucrado en el intento de asesinato, Baruch Custodio detalló que aunque es una pregunta difícil, "hay un comité de entrega recepción, y había una persona que no estaba en el comité y fue él quien me sacó a recibir la chatarra y de ahí unos predios a la entrada, y a la hora de la agresión ya me estaban esperando, pero gracias a Dios no les salió como ellos lo esperaban".

Baruch Custodio atribuyó el atentado a "Es un mugrero aquí en el municipio y esa era la esperanza de ellos, porque muerto el perro se acaba la rabia, pero no fue así, tenemos confianza que las autoridades van a hacer su trabajo".

El alcalde soconusqueño abundó en que decidió que toda la Policía Municipal se fuera porque hay desconfianza. Como ejempló citó que cuando mataron a su hermano quitaron a los elementos policíacos que vigilaban el DIF y en esta ocasión no había elementos policíacos cuando sufrió el atentado.

Finalmente Baruch Custodio dijo que impulsará que las investigaciones por los asesinatos de su hermano Jorge Alberto, del exdirector de Obras Públicas, David Nolasco, entre otros, tengan avances y no haya impunidad.