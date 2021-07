Fuertes operativos hacen más difícil el viaje de los migrantes

"todos tenemos familia que mantener, en mi caso tengo tres hijos sino les mando de comer se van a morir del hambre, me están impidiendo mi sueño, lo único que queremos es lque nos dejen de fastidiar y nos dejen avanzar", dijo.

Y es que en los últimos meses los operativos cada vez son mas frecuentes para evitar que aborden la bestia y con ello evitar que las células delictivas acaben con sus vidas al momento de asaltarlos cuando van en busca de llegar a los Estados Unidos.

Edwin indicó que su intención, así como el de los que cruzan por la zona sur de Veracruz no es quedarse en México por lo que piden los dejen transitar libremente.

Con la vigilancia en estas zonas el camino se vuelve doblemente difícil ya que ahora tienen que caminar cientos de kilómetros , enfrentar el hambre, la sed y el calor que provocan los intensos rayos del sol.

"Ya tenemos vario tiempo de estar en este lugar y no tenemos cómo comer, la casa del migrante solo nos da un día para estar ahí, estos retenes nos están matando porque nos están obligando por miedo a veces uno huye más adelante donde el tren va más rápido y con niños es más difícil, nos hace quedarnos varados y el alimento es más difícil caminar es un suicidio porque corremos peligro a que nos asalten o secuestren", dijo Evert Gomez centroamericano.

Hay quienes optan por refugiarse en albergues para recuperar fuerzas y seguir su camino y quienes deciden no continuar y volver a sus países.

"Lo único que queremos es pasar no queremos quedarnos aquí y no nos dejan hacer el sueño y tenemos que estar pidiendo y nos discriminan como si fuéramos animales no nos dan chance es una grosería de humanidad", dijo Marisol Acuña oriunda de Nicaragua.

