Fuerte tormenta destechó 20 casas en Villa Allende

En cuanto a Coatzacoalcos, Esponda Cruz, calificó el fenómeno como una lluvia atípica, ya que sólo se tenían previstas precipitaciones y no una tormenta con fuertes vientos, que en la cabecera municipal dejó tres árboles tirados en las avenidas Lázaro Cárdenas Y Madero, así vidrios rotos de un banco ubicado en la avenida Juárez esquina Corregidora.

"Son 20 casas, todas en Allende, árboles no los contabilizamos, pero son muchos, en este caso contabilizamos casas, así como otros daños que tuvieron, hubo una escuela que se le voló el domo que está frente al parque, postes tenemos uno, el de Rabón Grande... no tengo un dato de qué es lo que pasó, no puedo decir si es una tromba, nadie sabe qué pasó, unos dicen que pasó un viento muy fuerte, otros que una tromba", señaló vía telefónica Esponda Cruz.

Además de las viviendas destechadas, los daños se vieron en la primaria Francisco V. López, donde el domo se desprendió, además de una barda caída en un predio baldío de la colonia El Faro y un poste dañado en la rotonda que conduce hacia el fraccionamiento Rabón Grande y los complejos; sin embargo, los mayores destrozos ocurrieron en la colonia Centro.

"Estamos haciendo un recorrido en esta colonia El Faro, donde tenemos casas que se les volaron las láminas o se les rompieron porque son de asbesto, hemos recorrido cerca de tres casas (en esa zona)... estamos tratando de evaluar para apoyar en lo que podamos, en Coatzacoalcos no tenemos reportes de mayor importancia, la tromba cayó en Villa Allende y la rotonda de Rabón Grande", añadió el secretario de Gobernación, Enrique Villegas.

En el reciente boletín meteorológico de la Secretaría de Protección Civil (SPC), menciona que del jueves al martes las lluvias y tormentas se concentrarán en las partes altas de las cuencas hidrológicas del norte y sur del estado, por lo que no se descartan ráfagas de viento y algunas granizadas.

