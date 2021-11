francisco,_abandonado_a_su_suerte_por_sus_hijos

Palomo de la Cruz aseguró que sus hijos no lo apoyan en sus tratamientos médicos, al grado de vivir de la caridad, pues es gracias a lo que le dan vecinos de la colonia Adolfo López Mateos, como subsiste; hoy puede dormir en una banqueta, mañana en un espacio de un negocio, o donde sea, al grado de que para bañarse lo hace en el río Coatzacoalcos.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en México hay 14 millones de personas que viven sin techo, cifra en la que, sin saberlo, se encuentra Francisco, quien con la voz entrecortada sólo pide ayuda de la ciudadanía o alguna institución.

"Mis hijos no me quieren apoyar en nada, yo ya no puedo trabajar, ya tengo nueve meses... en un principio ellos me estaban apoyando, me dijeron que ya no me iban a apoyar porque tenían problemas, de hecho, me corrieron de la casa", señaló Palomo de la Cruz, quien comentó que sus hijos viven en una casa rentada.

Ángel Francisco, Leidi Karina y Celestino, son los nombres de sus tres hijos, con quienes presuntamente Francisco descartó haber tenido problemas, incluso afirmó que acudió al DIF Municipal, sin embargo, en la dependencia le dijeron que no podían intervenir, pues es un asunto familiar, únicamente le otorgaron un pase médico con un oftamólogo.

"Mis dos hijos son traileros y mi hija es policía municipal, pero ninguno me ayuda...la verdad vivo en la calle, en donde me agarre la noche ahí me duermo... voy al río, me baño en el río y mis cosas las tengo en casa de un amigo, nada más voy por una muda, y como con lo que me regalan... No tienen corazón, no sé qué les pasa, que se toquen el corazón, no les exijo que me den dinero, que me apoyen en un lugar donde vivir y que coma algo", mencionó.

Francisco acude cada domingo a una capilla, donde lo apoyan con su tratamiento para la diabetes y el asma que padece, por lo que en caso de querer brindarle un apoyo pueden hacerlo en Heliodoro Charis 603, de la colonia Adolfo López Mateos, en el domicilio de María Inés Reyes de Jesús, en donde algunas ocasiones acude a sentarse Francisco.

"No tiene donde vivir, vemos que se queda donde le agarre la noche, en alguna banqueta o negocio donde cierren, los vecinos le dan un taco, pero desconozco cuánto tiempo tiene así, pero sí he visto que está así, me gustaría pedir a la ciudadanía que lo apoyen, es diabético el señor", puntualizó María Inés Reyes.

Apoyos

Heliodoro Charis 603, colonia Adolfo López Mateos

Número 921-184-07-01 (María Inés Reyes)