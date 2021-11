Fotógrafa de Nanchital logra mención especial por la SMFP

La diferencia de opiniones con respecto a los enfoques artísticos diariamente son calificados por jueces de diferentes países, que se encargan de efectuar la calificación a los mejores trabajos otorgándoles las menciones que les permitirá el continuar profesionalizándose en el mundo de la fotografía.

"Con los galardones o méritos que he obtenido en la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, tengo como propósito lograr mi maestría en la fotografía, lo que me llena de orgullo porque sería la primer maestra en la zona Sur que logra el mérito por parte de la SMFP, sé que esto tomará su tiempo porque los méritos se obtienen dos por año y hasta el momento llevo 7, pero el ver seleccionadas mis tomas, me llena de dicha y orgullo", expresó Yazmin Moctezuma.

Noticia Relacionada Buscan a joven nanchiteco que lleva 4 días desaparecido

Agregando la entrevistada, aproximadamente llevo 15 años en el mundo de la fotografía, y las redes sociales han servido para el desarrollo de muchos compañeros, la SMFP diariamente efectúa diversas dinámicas, durante el fin de semana la categoría es libre y mi trabajo de catrina de luto fue galardonada".

"Desde que soy miembro he logrado méritos, una colección de honor, mención especial, cámara de plata, cámara de bronce, me siento contenta que reconozcan mi trabajo y mi talento, profesionales no solo del país si no de Latinoamérica", comentó la fotógrafa.

Cabe destacar que para la clasificación de las fotografías Yazmin tiene que cumplir ciertos requisitos como composición, iluminación, técnica entre otros, ser muy cuidadosa en las gráficas de infantes y otros requerimientos más.