Fluvio y Armando invitan a confiar en la CEAAP y a sumarse en unidad

Con una reunión informativa y de acercamiento Fluvio César Martínez Gómez y Armando Ramos Álvarez expresaron a los comunicadores porteños que esta nueva administración de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), buscará ser más cercana e incluyente en el sur de la entidad.

Este miércoles en rueda de prensa el comisionado y el proyectista de la Dirección del Área de Procesos de la CEAPP, anunciaron que para los primeros meses del año se realizará la primera visita del secretario ejecutivo y comisionado presidente, Israel Hernández Sosa y Silverio Quevedo Elox.

"Si bien es cierto, Fluvio va a estar en la zona sur, yo voy a estar en Xalapa, también estaré aquí cuando se necesite alguna situación con ustedes, ojalá que (todos los periodistas) estemos trabajando de la mano, lo ideal es que haya el menor número de atenciones, sobre todo por casos de vulnerabilidad, amenazas, el tema de la libertad de expresión, así que esperamos que sea un año de trabajos y éxito... los invito a estar al tanto de medidas preventivas, Fluvio prácticamente va a ser el enlace en la zona sur", señaló Armando Ramos, quien también es reportero oriundo de Coatzacoalcos y que debido a esta nueva encomienda, deberá radicar en Xalapa.

Por su parte, Fluvio Martínez, corresponsal de Radio Televisión de Veracruz, también hizo hincapié en el trabajo en equipo y de solidaridad por encima de las diferencias de opinión que persisten entre periodistas porteños.

"La situación es terrible para el periodismo, y si no nos cuidamos y si no trabajamos de la mano, no vamos a hacer muchas cosas y Armando lo decía: ojalá en este 2021 no tengamos tantas atenciones por temas de agresión y temas de vulnerabilidad, no significa que no queramos trabajar, el hecho es que queremos que todo desarrollemos un ejercicio periodístico correcto, aquí estamos para lo que se les ofrezca, aquí está la CEAPP, vamos a trabajar de la mano con ustedes", puntualizó Martínez Gómez.

Se espera que entre enero o febrero Silverio Quevedo e Israel Hernández inicien sus visitas de trabajo por la zona sur de la entidad, una de las más riesgosas para los periodistas.