FGR recibe solicitud para investigar falta de indemnización por derrames

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió la solicitud de investigación que entregaron pescadores de Tonalá, quienes siguen en espera del pago de la indemnización por los daños ocasionados por el derrame de petróleo de la forma ´Deepwater Horizon´, suceso que se registró hace 10 años.

La oficina de la FGR de la Ciudad de México, recibió este documento, el cual entregó el líder de los pescadores de Tonalá, Evelio Jiménez Pérez.

Hay que precisar que en esta solicitud se le pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, presente el acuerdo del 13 de febrero de 2018, en donde se trataron los pagos parciales a efectuarse el 15 de mayo de 2018 por la cantidad de 15 millones 300 mil dólares y el 30 de noviembre de 2018 por la cantidad de 10 millones 200 mil dólares, entre British Petroleum Exploration and Production Inc., BP America Inc., BP America Production Company, y BP Products North America Inc., y los Estados Unidos Mexicanos.

Además, piden a la Secretaría de Relaciones Exteriores, remita el documento suscrito por el entonces embajador de México, Gerónimo Gutiérrez Fernández con el representante legal de British Petroelum Exploration and Production, sobre el acuerdo de liquidación y liberación.

Otro documento que consideran también podrá ser integrado en la investigación que efectúe la FGR, son los contratos de despachos de abogados de Estados Unidos, quienes asesoraron al Gobierno Federal en la demanda civil por el derrame de la plataforma petrolera ´Deepwater Horizon´, y la lista de servidores públicos federales que intervinieron.