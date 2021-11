FGE pide mayor presupuesto ante la cámara de diputados

Aunque en el 2019 se ubicó en el séptimo lugar a nivel nacional entre las que mayor presupuesto recibió con mil 923 millones de pesos, la titular Verónica Hernández aseguró que no les alcanzan los recursos.

"Yo espero que los diputados en asignación de presupuesto volteen a ver a las necesidades de la fiscalía, es cierto, falta mucho personal humano, falta fortalecer muchas áreas, hemos dado muestra que se está transformando La Procuración de Justicia, de que tenemos todo el ánimo, la responsabilidad, la convicción y congruencia, pero el presupuesto es muy importante para dignificar mucho más el tema de las áreas de la fiscalía", declaró.

De acuerdo al Censo Estatal de Procuración de Justicia, en Veracruz hay 22 unidades administrativas de la Fiscalía con 3 mil trabajadores adscritos a 211 agencias del Ministerio Público, sin embargo, del total de empleados solo mil 119 están agregados directamente a los Ministerios Públicos.

Por su parte la entrevistada expuso que pese al presupuesto asignado, han incrementado el número de peritos, fiscales y ministeriales, dignificándoles sus condiciones laborales, dotándolos de vehículos y gasolina para el desempeño de su trabajo.

"Hemos incrementado el número de peritos, el número de fiscales, de ministeriales, hemos homologado o dignificado sus condiciones laborales en cuestión de salarios, hemos dotado de vehículos con el que el presupuesto nos ha permitido, hemos dotado de gasolina. Ahora el funcionario de la fiscalía, el servidor público cuenta con mejores condiciones, no hay pretexto para no trabajar y precisamente eso me ha permitido poner mano firme y dura contra cualquier servidor que ha incurrido en alguna responsabilidad", comentó.

Dijo que para el 2022 se espera que Coatzacoalcos cuente con un Centro de Identificación, pues se pretende construir otras dos partes del Servicio Médico Forense que está edificando la Comisión Estatal de Búsqueda a través de la Secretaría de Gobierno.