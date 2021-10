FGE no esclarece crímenes de odio registrados en dos años

De los 10 crímenes de odio que se han registrado en los dos últimos años en Coatzacoalcos hacia la comunidad LGBTT, ninguno a sido esclarecido por la Fiscalía General del Estado (FGE), así lo dio a conocer Luis Geovanni Pérez presidente del Colectivo Ambientales y Diversidad Sexual.



Pese a las denuncias interpuestas, hasta el momento se desconoce el rumbo de la investigaciones, toda vez que las autoridades no han tenido un acercamiento con los familiares de las víctimas, las cuales se ha resignado a que estos hechos queden impunes.



"Con respecto a los casos se han registrado en Coatzacoalcos, han sido alrededor de 10 en los últimos dos años y lamentablemente no se les ha dado seguimiento y no tenemos conocimiento que alguno haya sido esclarecido, realmente la familia es la que debe exigirle a las autoridades, ya que a nosotros no nos pueden ser proporcionadas las carpetas", expuso.



El también miembro del Observatorio Nacional de Crímenes de Odios en México pidió a la FGE a realizar su labor como autoridad, para dar con los responsables y hacerlos pagar por estos delitos.



"Nosotros les exigimos a la fiscalía, le pedimos a que hagan su labor y que hagan el esclarecimiento del mayor de todos los casos, pero nosotros hasta ahorita de los casos que se han registrado no tenemos conocimiento con respecto a qué ha pasado", comentó.



Lamentó que Veracruz sea uno de los estados con el mayor número de atentados hacia la comunidad LGBTT a nivel nacional, además de encabezar la lista de entidades que siguen sin esclarecer estos homicidios.



Luis Geovanni Pérez expuso que la FGE no sale a dar la cara para hablar sobre estos casos, al igual que lo hace con otros delitos y el que ponen todo el empeño para que sea resuelto.